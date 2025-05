Buttafuori abusivo aggredito. Locale chiuso quattro giorni

"Vi chiedo di uscire", ma gli spaccano il naso. È finito con la sospensione dell’attività, per quattro giorni, l’accertamento sulle lesioni subite da un buttafuori, in un locale notturno di Lodi in via Cavallotti, il 9 febbraio scorso. Era stato il soccorso sanitario a chiamare le volanti della Questura perché l’uomo, che poi ha sporto querela, era stato colpito al volto da uno dei clienti che, dopo aver alzato troppo il gomito, stavano creando disordini. Il provvedimento è stato deciso dal Questore di Lodi Pio Russo, dopo l’istruttoria svolta dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza di Lodi e notificato alla presidente dell’associazione che gestisce il locale.

E ora l’autorità ha disposto la sospensione, per 4 giorni, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La vittima era stata colpita durante il tragitto tra la sala dell’esercizio e l’uscita. Aveva accusato un pugno al volto, che gli aveva procurato la frattura del naso. La polizia ha intanto accertato che il ferito si trovava al locale per un semplice rapporto di amicizia con il titolare del locale, pur non essendo iscritto nell’apposito albo tenuto dalla Prefettura, che include gli addetti ai servizi di controllo. Per svolgere l’incarico, infatti, occorre il superamento di uno specifico corso di formazione. Da qui le sanzioni verbalizzate ai gestori. Già i precedenti gestori del locale avevano già subito la sospensioni temporanee dell’attività.

P.A.