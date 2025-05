Paura a Codogno per l’incendio di un appartamento. Tre intossicati, casa inagibile

Codogno (Lodi), 10 maggio 2025 – Appartamento a fuoco, paura per tre persone che hanno inalato fumo. L'allarme è scattato a Codogno nella tarda mattinata di oggi, 10 maggio. Per cause in fase di accertamento, il fuoco ha aggredito un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale di via Belloni. Le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono arrivate in pochi minuti con due autopompe serbatoio e una autoscala e hanno iniziato a bagnare da più lati per contenere la combustione.

Il pronto intervento ha quindi permesso di salvare almeno gli appartamenti confinanti. Ma l'abitazione colpita dal rogo, purtroppo, ha subito pesanti danni ed è stato dichiarato inagibile. Sono tre le persone soccorse. Fortunatamente non sono gravi ma potrebbero aver inalato fumo ed era necessario fare accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Codogno.

Le fiamme hanno interessato la zona giorno dell'appartamento, ma il fumo ha comunque raggiunto l’intero immobile, causandone l'annerimento. Da qui l'impossibilità di abitarci fino all'intervento di una ditta specializzata.