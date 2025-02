Maxi inceneritore. I partiti coesi:: "Ripensateci"

"Itelyum ritiri il progetto del mega inceneritore a Castiraga Vidardo". Le segreterie provinciali di Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra ieri sono tornate a esprimere con forza e unità la loro ferma opposizione ai propositi dell’operatore privato.

"La grande partecipazione di istituzioni, cittadini e associazioni alla manifestazione del 25 gennaio scorso – hanno ribadito con una nota firmata dai coordinatori provinciali – ha dimostrato in maniera inequivocabile come il nostro territorio sia contrario a un impianto sproporzionato e impattante per l’intera Lombardia che passerebbe dalle attuali 35mila tonnellate annue di capacità di smaltimento annue a ben 154mila, trasformando l’inceneritore in uno dei più grandi d’Italia".

Le forze politiche ricordano anche le principali preoccupazioni, verso questa richiesta di ampliamento presentata a maggio 2024, riguardano l’aumento dell’inquinamento atmosferico e il rischio di gravi effetti nocivi per la salute.

"Il Lodigiano, già gravato da numerosi impianti di smaltimento rifiuti, non può e non deve ospitare un’infrastruttura di queste dimensioni – sottolineano –. Siamo compatte e determinate a non fermarci. Proseguiremo con ogni strumento a disposizione, a ogni livello istituzionale, per contrastare e bloccare questo progetto dannoso. Non accettiamo che un anonimo fondo di investimento, mosso esclusivamente da logiche speculative, possa decidere il destino del nostro territorio. Chiederemo al Governo, alla Regione e alla Provincia di intervenire con determinazione per fermare un progetto che va contro il principio di sostenibilità ambientale. E continueremo a mobilitarci con azioni concrete".