Maxi impianti agrivoltaici: "Serve un report sugli effetti"

Il circolo di Legambiente LodiVerde ha scritto al presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio, per proporgli, in accordo con i comuni interessati, di chiedere agli imprenditori che presentano i progetti più rilevanti, per investimento ed estensione territoriale, di impianti agrivoltaici di finanziare annualmente una ricerca agronomica che monitori e verifichi il raccolto dei terreni che li ospitano. "Si finanzi così un report annuale che per vent’anni valuti i risultati agronomici dei diversi progetti lodigiani e favorisca la condivisione e la valutazione dei risultati", hanno scritto Andrea Sari e Andrea Poggio, rispettivamente presidente e segretario del circolo. "Le applicazioni agrivoltaiche avanzate – sostengono gli ambientalisti – permettono di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il controllo del microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici. Ora la Provincia e i Comuni si vedono proporre progetti, anche di notevole estensione, senza avere la possibilità e le competenze necessarie per valutarne la validità e, soprattutto, l’efficacia nel tempo. Ebbene, se i primi dieci maggiori progetti finanziassero con appena 5mila euro all’anno un istituto universitario, potrebbe nascere una ricerca di importanza decisiva e, insieme, un sistema virtuoso e partecipato di verifica che l’agrivoltaico non sia una finzione per smettere di coltivare".