San Rocco, ennesimo incidente alla ‘curva della morte’ sulla via Emilia

San Rocco al Porto (Lodi) – Ennesimo schianto alla famigerata ‘curva della morte’: poco prima delle 15, infatti, due auto si sono scontrate frontalmente a una manciata di metri dalla pericolosa ‘elle’ lungo il tratto della via Emilia, in territorio di San Rocco al Porto e tristemente nota per la sua estrema pericolosità e l'altissimo tasso di incidenti.

Sul posto si sono subito recati i soccorritori del 118 di Piacenza e i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Codogno: il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione del traffico visto che le due auto, in seguito al tremendo botto, occupavano quasi per intero la sede stradale. Due i feriti, un 62enne ed un 86enne trasferiti all'ospedale di Piacenza, fortunatamente non in gravi condizioni.

Sempre sulla Statale 9, ma questa volta lungo il tratto urbano di Casalpusterlengo, sempre allo stesso orario, un 39enne è stato travolto da un mezzo in transito ed è stato trasferito all'ospedale di Codogno per accertamenti.