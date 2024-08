Alberi e pali caduti per le violente raffiche di vento: 45 interventi dei pompieri

Lodi, 8 agosto 2024- Allarme maltempo nel Lodigiano, quarantacinque emergenze in poche ore. Serata e notte di fuoco per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo. E molto lavoro anche per polizia locale e protezione civile.

Dopo la tromba d’aria del tardo pomeriggio del 7 agosto 2024, con fortissime raffiche di vento e pioggia torrenziale, molti alberi o pali hanno ceduto e sono precipitati o diventati pericolanti. Le chiamate e le richieste di aiuto si sono susseguite da tutto il Lodigiano. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, sotto le sollecitazioni del vento, è precipitato un grosso cedro del parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto. Albero che si è adagiato sul prato senza, per fortuna, danneggiare le strutture presenti:”Ha ceduto un vecchio cedro e nella mattinata (8 agosto 2024 per chi legge ndr), sarà rimosso da una ditta specializzata-e la promessa-L’anno prossimo vedremo di piantumare nuovi alberi” ha chiarito il sindaco Matteo Delfini, dopo un sopralluogo delle tute gialle.

Sono stati inoltre segnalati disagi ed incolonnamenti, tra Casalpusterlengo e Codogno, per alberi caduti e due incidenti tra Casalpusterlengo e Codogno e tra Casalpusterlengo e Guardamiglio. A

ltri alberi sono caduti al suolo anche sulle circonvallazioni e non solo, di Codogno, dove il sindaco Francesco Passerini, in serata, ha espresso:”Un ringraziamento a vigili del fuoco, protezione civile di Codogno e corpo di polizia municipale che, dopo il forte fenomeno temporalesco, che ha colpito anche la nostra città, sono prontamente intervenuti per liberare le arterie stradali colpite da criticità dovute al maltempo- e la precisazione-. La situazione è già tornata normale su tutto il territorio comunale, ma manteniamo massima attenzione”. Problemi con le piante anche a Orio Litta, A Cervignano D’adda, in zona Cascina Luigia, dove è arrivata la municipale per dare supporto alla viabilità, a Galgagnano, dove è intervenuta la protezione civile mulazzanese. A Cervignano D’Adda ci sono stati anche danni alle linee telefoniche per la caduta di tre alberi sulla provinciale 16 bis, in direzione Galgagnano e in via Roma, nell’area cani di via Fanfulla. A San Colombano al Lambro la discesa collinare via Collada è rimasta bloccata, per la caduta di una grossa pianta, all’incrocio con via Belfuggito e sono stati segnalati problemi anche in altri tratti della collina. Il sindaco Alessandro Granata è stato con la protezione civile e la municipale in zona castello, dove è precipitato anche un palo della luce.