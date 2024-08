Bertonico, albero cede per maltempo e finisce contro la recinzione di una casa

Bertonico (Lodi), 8 agosto 2024 - Albero cede al maltempo e finisce sulla recinzione di una casa.

Non ci sono stati, per fortuna, feriti, ma solo danni, dopo la caduta di un grosso albero a Bertonico. La pianta si trovava in via Matteotti quando, per via delle folate di vento e della bomba d’acqua di mercoledì 7 agosto, ha ceduto.

Nel cadere, il tronco si è appoggiato alla recinzione di una abitazione privata dove, però, in quel momento, non c’era nessuno all’esterno. Dato l’allarme, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi sono intervenute con un “Combi” (veicolo adatto per tutte le tipologie di soccorso, che trasporta attrezzatura varia per mettere in sicurezza aree, tagliare alberi etc.), autoscala e (autogru) e hanno tagliato la pianta. Così è stata messa in sicurezza l’abitazione. Intanto la polizia locale ha chiuso al traffico la strada per consentire le operazioni di soccorso.