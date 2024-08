Allerta meteo su Milano: temporali in arrivo nelle giornata di mercoledì 7 agosto

Milano, 6 agosto 2024 - Il caldo record continua a farsi sentire a Milano e in tutta Lombardia. Le previsioni meteo dicono che le temperature africane continueranno a farsi sentire almeno sino a Ferragosto con l’afa che aumenterà ancor più la temperatura percepita.

Eppure per la giornata di domani il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali sul territorio di Milano dalle 12 di domani, mercoledì 7 agosto, fino alla mezzanotte.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile comunale sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo il Comune invita i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all`aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.