La tempesta flagella ancora Milano. Alberi caduti e strade allagate / Video

Prima il cielo nero, a metà pomeriggio. Poi i fulmini e le cascate di pioggia: è la tempesta che ieri poco dopo le 17 ha sferzato Milano causando crolli di alberi in più quartieri, strade allagate e deviazioni di mezzi pubblici. In piazza Duomo, cittadini e turisti sono stati colti di sorpresa e hanno cercato riparo tra dehor e negozi. In città nessuno per fortuna è rimasto ferito ma i disagi sono stati parecchi nel pomeriggio caratterizzato da un temporale violento con raffiche di vento che hanno spazzato via in pochi minuti una giornata rovente. Non una sorpresa, perché sulla regione era stata proclamata l’allerta gialla. E i danni sono stati in più luoghi, tra cui Melegnano, Rozzano e Busto Garolfo. In serata erano 190 le richieste di soccorso raccolte dai vigili del fuoco non solo nella provincia di Milano.

Tra le segnalazioni, due ascensori bloccati con occupanti all’interno (non in pericolo), strade allagate e alberi caduti. Alcuni fusti e rami hanno bloccato il traffico in strada e ostruito binari del tram. Tra gli interventi, quello in via Pompeo Leoni, una traversa di viale Toscana, dove una persona è rimasta intrappolata dentro l’auto mentre si trovava nel sottopasso ferroviario riempitosi d’acqua (ed è stata salvata in poco tempo dai pompieri).

Richieste poi da via Betti, al quartiere Gallaratese, per crolli di piante, e da via Filippo Carcano, nel quartiere Tre Torri. Hanno causato disagi diversi alberi caduti: un caso segnalato dai cittadini è quello di via dei Missaglia 45. Ma in più quartieri la caduta di alberi ha reso necessario deviare i mezzi pubblici: tra le vie Solari e Coni Zugna sono state interrotte le linee di tram 2, 3 e 10. In zona Lambrate, un altro albero crollato al suolo ha bloccato i tram 19 e 33.

E non è finita, perché sempre in zona est, in viale Abruzzi, il bus 81 ha dovuto fare i conti con altre chiome e rami, saltando la tratta da via Porpora a piazza Lima. In azione non solo i pompieri ma anche le squadre della Protezione civile del Comune di Milano e la polizia locale. Sorvegliati speciali i fiumi Seveso e Lambro.