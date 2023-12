Non solo Maisons du Monde, chiudono alcuni negozi del centro commerciale di San Rocco: “Colpa della crisi”

San Rocco al Porto (Lodi), 28 dicembre 2023 – Chiusura di alcuni negozi al centro commerciale Belpò di San Rocco, si è interessato anche il sindaco Matteo Delfini. In questi giorni in paese non si parla altro del licenziamento dei dipendenti della multinazionale francese Maisons di Monde. Quello dell’area commerciale di Belpò è infatti il suo quarto negozio serrato in Italia quest’anno, perché ritenuto diseconomico.

Ci lavorano 11 persone del territorio, giovani, “di cui due mamme in dolce attesa”, come ha spiegato Ivan Cattaneo della Filcams Cgil. Lavoratori che, durante la breve trattativa, in vista della serrata del 13 gennaio, sono stati molti solidali tra loro, anche con chi era a tempo determinato e hanno almeno ottenuto, proprio grazie alla Filcams Cgil, una serie di incentivi.

Ora il sindaco Matteo Delfini spiega: ”Quando ho visto che qualche negozio stava chiudendo, ho chiamato il direttore del centro commerciale, esprimendo preoccupazione. Ma sono stato rassicurato: mi è stato detto che loro avevano già pronti nuovi negozi e che sarebbero stati aperti. Speriamo – e ancora – C’è stato il rinnovo degli affitti e a quanto sembra, alcuni hanno rinnovato, mentre altri no”.

Poi l’osservazione: ”Il vero problema è che è diminuito il potere di acquisto: gli stipendi degli ultimi 30 anni, in Italia, restano sempre fissi e purtroppo il costo della vita aumenta. E le persone non riescono a tenere su il commercio. È un problema grande, anche a livello nazionale”.