Chiude Maisons du Monde: "Il negozio è antieconomico". Undici addetti senza lavoro

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)

Chiude il negozio, undici persone senza lavoro. Una ha accettato il trasferimento in un’altra sede, per gli altri il sindacato ha ottenuto incentivi. Da metà gennaio cessa l’attività di Maisons du Monde, che fa capo a una multinazionale francese, al centro commerciale Belpò. Gli articoli per la casa, l’oggettistica e il piccolo arredamento in stile coloniale sono stati svenduti.

Maisons du Monde quest’anno ha chiuso in Italia i punti vendita prima di Sondrio e Novara, ora di Ravenna e a San Rocco al Porto. "Dal 13 gennaio smantellano tutto. Dicono che il negozio è diseconomico", spiega il sindacalista Ivan Cattaneo di Filcams Cgil (nella foto).

Il punto vendita era stato aperto, insieme a Belpò, poco prima del Covid. "Purtroppo un periodo storico non certo favorevole". La notizia della chiusura risale a un mese fa. "Gli affitti a Belpó sono alti, manca programmazione e anche altre attività hanno chiuso – prosegue Cattaneo – Abbiamo avviato una trattativa, conclusasi il 13 dicembre, per ottenere il più possibile". Ci sono stati diversi incontri a livello nazionale e sono state richieste, in parte invano, la cassa integrazione e il trasferimento del personale, mantenendolo nel Lodigiano.

"Ci sono sei lavoratori a tempo indeterminato e cinque determinati coinvolti, quasi tutti part time. L’accordo raggiunto prevede un indennizzo anche per i contratti a tempo determinato, che finirannno di lavorare il 31 dicembre e hanno aderito a una proroga di un mese per aiutare a smantellare il negozio. Un lavoratore ha accettato di essere spostato a Milano, cinque avranno un risarcimento per l’accordo nazionale, pari a circa un’annualità, e sono previsti piccoli risarcimenti anche per i tempi determinati".

Ora però per loro sorge un problema: "L’azienda ha deciso chi trattenere fino a fine anno per smantellare il negozio indipendentemente dall’anzianità. Per i lavori a tempo indeterminato siamo invece arrivati a 11 mensilità, comprensive delle quote di 13esima e 14esima più il Tfr".

Paola Arensi