Cos’è Maison du Monde: la storia dietro al marchio di arredamento “etnico” sbarcato in tutta Europa

L’idea del fondatore di Maison du Monde, il francese Xavier Marie, era vendere mobili in grado di esprimere “il fascino esotico e siano un invito al viaggio”. Dopo aver rilevato un negozio di cianfrusaglie a Brest all’inizio degli anni Novanta, Marie decide di riorganizzare la vendita e nel 1996 apre altre quattro sedi Bordeaux, Lyon, Quimper e Vichy. Si comincia con mobili fatto a mano e colori che rimandano agli orizzonti d’oriente. Da lì, salto in avanti di quasi trent’anni: oggi Maison du Monde possiede 350 negozi in tutta Europa e oltre 8.500 dipendenti.

In pochi anni nuovi magazzini spuntano in tutto il Vecchio Continente: prima la Spagna, poi il Belgio. In Italia, il marchio sbarca nel 2007 a Bologna, dove diversi stili etnici di arredamento hanno già un mercato proficuo. E poi Lussemburgo, Germania e Svizzera. Dal 2006 è in funzione il sito di e-commerce.

Nel 2015, Xavier Marie ha ceduto i suoi titoli e la sua posizione di amministratore delegato a Gilles Petit, pur mantenendo il 20% del capitale e una posizione di rilievo come direttore acquisti e stile. L’anno successivo quella che è ormai diventata una multinazionale si quota in borsa e nel 2021 raggiunge un fatturato di 1,31 miliardi di euro.

Da diversi anni, il marchio manifesta interesse per la tutela dell’ambiente e dichiara che il 70% dei propri mobili è sostenibile e a basso impatto ambientale. Afferma, inoltre, di dare valore alla trasparenza e alla tracciabilità per quanto riguarda l’origine delle loro materie prime, nonché alla vita dei prodotti: ogni anno ne ripara circa 20 mila nei propri laboratori aziendali, così da riciclare e rigenerare più elementi di arredo possibili.