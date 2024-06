Quattromila litri di Gpl nella cisterna ribaltata. I pompieri rimediano

I vigili del fuoco di Lecco e della Squadra regionale Nbcr di Milano hanno lavorato il pomeriggio, la sera e l’intera notte di lunedì per disinnescare l’autocisterna carica di 4mila litri di Gpl ribaltata sulla vecchia Lecco-Ballabio. Ieri all’alba la Sp 62 è stata riaperta. L’autobotte si è ribaltata perché il camionista ne ha perso il controllo per un guasto ai freni mentre percorreva la Provinciale in discesa. Anziché schiantarsi al primo tornante, con il rischio di innescare un’esplosione, ha sterzato contro un muraglione per rallentare la corsa. I pompieri hanno isolato l’area e svuotato la cisterna, travasando il gas liquido in un’altra autobotte. Per impedire esplosioni hanno acceso una torcia che bruciasse il propellente evaporato, come negli impianti estrattivi. Poi hanno raddrizzato la cisterna con un’autogru e sgomberato il passaggio.