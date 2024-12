Pavia, autocisterna si ribalta e finisce nella scarpata: chiuso tratto di strada

Pieve Albignola (Pavia) – Un'autocisterna carica di liquido infiammabile si è ribaltata questa mattina – martedì 10 dicembre - in provincia di Pavia, lungo la strada che collega i comuni di Pieve Albignola e Zinasco. Il mezzo è finito in una scarpata che costeggia la provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118. Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo, un uomo di 60 anni. Per consentire l'intervento in sicurezza ed evitare rischi agli automobilisti, il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.