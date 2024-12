Ladri scatenati a Caselle Landi: tre furti in appartamento in un giorno solo

Caselle Landi (Lodi) – Ladri scatenati nella profonda bassa Lodigiana: oggi pomeriggio una banda di topi di appartamento ha preso di mira il piccolo centro abitato di Caselle Landi, a pochi passi dal fiume Po, portando a termine almeno tre furti.

In via Dante Alighieri il proprietario di casa, tornando dopo essere stato assente dalla mattina, si è accorto, attorno alle 15, che la sua abitazione era stata svaligiata: secondo quanto appreso, i ladri sono riusciti a entrare da una finestra dopo averla forzata e, una volta all'interno, hanno messo il soqquadro tutti gli ambienti per poi infilare nel bottino qualche oggetto in oro. Sono quindi fuggiti facendo perdere le proprie tracce, forse disturbati.

In un'altra abitazione, ubicata in via Padre Losi, probabilmente la stessa banda ha agito approfittando dell'assenza della proprietaria. Dopo aver scardinato una finestra ed essere entrati, hanno aperto e frugato in tutti i cassetti, i ladri hanno racimolato degli oggetti in oro per un valore di circa duemila euro. Nel pomeriggio sempre a Caselle Landi è stato accertato poi un terzo furto in abitazione. In tutti i casi sono intervenuti i carabinieri ad effettuare il sopralluogo. Resta dunque altissima l'attenzione nella Bassa per il fenomeno delle incursioni nelle abitazioni che, statisticamente, in questo periodo registra una forte impennata.