Milano, svaligiano un appartamento: ladri riconosciuti e arrestati grazie ai tatuaggi

Milano, 4 dicembre 2024 – Prima hanno svaligiato una casa e poi rubato l'auto dei proprietari, usando le chiavi trovate nell'appartamento. I vistosi tatuaggi ripresi dalle immagini di videosorveglianza hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di Milano di risalire ai responsabili, quattro uomini di età compresa tra 39 e 45 anni, tutti pregiudicati. Il furto risale allo scorso 17 agosto, in zona Lambrate. I proprietari, rientrando in casa, si erano accorti che mancavano diversi beni di valore e le chiavi dell'auto, anche quella rubata.

Le indagini

Le immagini di videosorveglianza, l'analisi dei tabulati del traffico telefonico dei sospettati e le impronte digitali lasciate da uno di loro sull'auto rubata e poi ritrovata, hanno permesso ai poliziotti di risalire ai quattro indagati. Uno di loro – a quanto hanno ricostruito le indagini – era entrano nell'appartamento, mentre un complice faceva da palo in strada. Una volta terminato il furto, i due si erano allontanati e avevano poi consegnato la chiave dell'auto, parcheggiata proprio sotto casa, agli altri complici, che l'avevano poi rubata. I quattro, gravemente indiziati per il furto in casa e dell'auto, sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere.