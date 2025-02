Dopo l’incidente stradale polizia locale e protezione civile recuperano 22 quintali di latte a lunga conservazione

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 17 febbraio 2025- Camion carico di latte perde il carico dopo lo scontro con un’auto, polizia locale e protezione civile ne recuperano 22 quintali e lo donano a Parrocchia e Croce rossa.

Lieto fine, dopo il rovinoso incidente, avvenuto mercoledì 12 febbraio 2025, sulla Strada provinciale 140, nel tratto tra Tavazzano e Lodi Vecchio. Era rimasto coinvolto un camion, all’altezza del cavalcavia, scontratosi con una Kia Niro. Sulla vettura viaggiava una coppia di 53 e 50 anni. Ferite lievi, per fortuna, per i coinvolti. Però, in seguito all’impatto, il mezzo pesante aveva perso e di fatto reso invendibili, benché integri, ma perché usciti dalle confezioni, moltissime confezioni di latte. Le bottiglie di latte a lunga conservazione, ancora in perfette condizioni, ma non idonee alla vendita, perché, appunto, fuoriuscite dagli imballaggi originali, dopo essere state caricate sui mezzi degli operatori dell’Unione, hanno quindi trovato una ricollocazione. Sono state donate alla Parrocchia di Tavazzano (circa 20 quintali) e grazie alla mediazione del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali di Zelo Buon Persico, Daniela Brocchieri, in parte anche alla Croce Rossa di Lodi (circa 2,4 quintali). Il prodotto recuperato sarà distribuito tramite le Caritas parrocchiali, la mensa diocesana, la Fondazione casa del giovane. Il presidente dell’Unione Angelo Madonini, sindaco di Zelo Buon Persico, ha espresso il proprio apprezzamento per la prontezza e l’efficienza dell'intervento: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla polizia Locale, alla protezione civile per l’impegno in questa operazione. Un intervento che ha comportato, in prima battuta, la gestione del sinistro e quindi quella del carico disperso. Un episodio spiacevole è stato trasformato in un’occasione di solidarietà, dimostrando quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e comunità, nelle situazioni critiche, per promuovere iniziative a beneficio di tutti”.