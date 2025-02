Schianto auto-camion frigo, 20 quintali di latte in strada: confezioni recuperate e donate

Tavazzano, 14 febbraio 2025 – Circa 20 quintali di latte sono stati recuperati e successivamente donati a diverse associazioni benefiche locali, dopo l’incidente avvenuto mercoledì mattina attorno alle 9, tra un camion e una vettura lungo la strada provinciale 140 che unisce Tavazzano con Lodi Vecchio. Nonostante le condizioni poco favorevoli del terreno, eccessivamente fangoso e sdrucciolevole, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano e il corpo di volontari della Protezione Civile si sono immediatamente adoperati per recuperare il carico di latte dal camion frigo coinvolto nel sinistro e dai bordi della strada dov’era stato rovesciato. Una parte della merce, che era integra ma non più commercializzabile, è stata portata alla parrocchia di Tavazzano che si è mobilitata celermente per la distribuzione. Più di 820 le bottiglie di latte a lunga conservazione sono state consegnate alla Caritas locale, alla Mensa diocesana di Lodi e alla Fondazione Casa della Giovane.

“Una splendida opera di solidarietà permessa dalla collaborazione di diversi volontari, oltre che degli agenti di Polizia Locale, della Protezione Civile, del parroco e dell’amministrazione comunale di Tavazzano” sottolinea Antonella D’Alessandro della Polizia Locale, aggiungendo un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al recupero e allo smistamento della merce. Alcune quote del carico recuperato sono state destinate anche alla parrocchia di Lodi Vecchio e ai comuni della zona, in modo che possano essere distribuite alle famiglie più bisognose. A Tavazzano saranno 34 i nuclei familiari che riceveranno il latte, mentre le donazioni fatte alla Caritas e alla Mensa diocesana garantiranno per più di tre mesi la fornitura di pasti diurni. Per quanto riguarda l’incidente i due uomini a bordo della vettura, dopo essere stati sottoposti agli accertamenti necessari, ieri sono stati dimessi dall’ospedale. Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda le cause che hanno portato il 23enne, che si trovava alla guida del camion, alla perdita di controllo del mezzo. Tra le ipotesi una possibile distrazione o un eventuale slittamento del mezzo a causa delle condizioni del manto stradale. Proseguono le indagini e gli accertamenti per identificare le dinamiche del sinistro.