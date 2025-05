Schianto a Codogno, l’ipotesi: “Rotatoria imboccata contromano”. Auto contro ciclista: 17enne in ospedale

Codogno (Lodi), 5 maggio 2025 - Incidente oggi a Codogno (in provincia di Lodi). È avvenuto la notte tra il 4 e il 5 maggio 2025, all’una e trenta, lungo la rotatoria di viale Marconi, all’innesto con via Gatti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per i rilievi di rito, uno dei ragazzi coinvolti potrebbe aver preso la rotatoria contromano. Questo sarebbe avvenuto, per motivi sconosciuti, in un punto dove la divisione tra corsie è regolata da isole spartitraffico. Ma le eventuali responsabilità sono ancora da accertare. La dinamica resta quindi al vaglio.

C’è stato, comunque, lo scontro tra la sua auto e il ciclomotore di un 17enne. Entrambi i ragazzi risiedono nel Basso Lodigiano. L’automobilista è rimasto illeso, mentre la peggio l’ha avuta il più giovane che, per l’urto, è caduto e ha riportato diverse lesioni. L’adolescente è stato soccorso dal coetaneo, dall’automedica e da un’ambulanza della Croce rossa locale e accompagnato, per accertamenti e cure, all’ospedale di Cremona. Accusava dolore e possibili fratture a ginocchia, femore e bacino. Fortunatamente, però, nessuno corre pericolo di vita. Grande lo spavento da parte del 18enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.