Lite con il branco. Minore straniero sferra un pugno

MALEO (Lodi)Aggredito all’esterno dell’area di via Da Vinci a Maleo, dove si chiude oggi la Festa della birra: un ventiquattrenne, nella notte tra venerdì e sabato, attorno a mezzanotte e mezza, ha dovuto ricorrere alle cure del 118 dopo essere stato colpito al volto da uno sconosciuto. Il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. i testimoni hanno visto la vittima con la bocca insanguinata per il violento pugno. Uscito dalla festa, si stava dirigendo all’auto posteggiata in via Montale quando è stato raggiunto da un minorenne straniero che lo ha aggredito. Poco prima il ventiquattrenne aveva avuto una discussione con un gruppetto composto da sette-otto giovanissimi: dopo l’alterco, l’aggressione. Dal branco si è staccato un ragazzino che ha colpito la vittima da dietro.

A Sant’Angelo, in via Fermi nel rione Pilota, sempre l’altra notte un sudamericano di 33 anni è stato trovato a terra dai soccorritori della Croce Bianca, con segni di botte al volto e in stato di alterazione. È stato portato in ospedale a Lodi.

M.B.