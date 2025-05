Partono oggi i lavori del ponte sul Tormo. Niente stop al transito, deviati solo i camion

Al via oggi la manutenzione straordinaria del ponte sul Tormo lungo la Provinciale 235, nel territorio di Crespiatica. L’intervento, finanziato da fondi ministeriali, fa parte di un progetto che comprende anche la riqualificazione del viadotto lungo la Sp 27 a Castelnuovo Bocca d’Adda, per un costo complessivo di 925mila euro, di cui 600mila destinati a Crespiatica. Le opere previste consistono nella demolizione dell’impalcato, nel consolidamento delle fondazioni con iniezione di pali e posa del nuovo impalcato in ferro. L’intervento sarà eseguito a fasi e il traffico non sarà mai interrotto, a eccezione del divieto di transito per i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate. Sempre oggi prenderanno il via le operazioni di taglio dell’erba lungo i cigli delle Provinciali, mentre il taglio attorno alle rotatorie è quasi finito.