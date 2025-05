Perde il controllo della moto impennando e si schianta contro una vetrina. È morto così Cristian Ferraboschi (nella foto), 49 anni di Manerbio. Padre di tre figli, era in sella a una Yamaha, dietro di lui la moglie, 46 anni, che ha riportato ferite lievi. Nel luglio 2001 aveva avuto in incidente identico in cui aveva perso la vita la ragazza che trasportava, Miriam Maccagnola, 22 anni, di Manerbio.