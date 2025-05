Balraj Singh investito mentre torna in bici dal tempio Sikh: muore in ospedale, ennesima vittima dell’Asolana

Casalmaggiore (Cremona) – Un 43enne investito e ferito ieri pomeriggio mentre era in bicicletta lungo la strada statale Asolana all'altezza di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, è morto nella notte all'ospedale a Parma, dove era stato trasportato in elicottero e poi ricoverato in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva.

L'uomo, Balraj Singh, era di nazionalità indiana e quando è stato investito stava tornando a casa dal tempio Sikh dove era andato per seguire una funzione. Attorno alle 15 è stato travolto da una Mini Cooper. Ora cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. La tragedia, l'ennesima lungo l'Asolana, ripropone il tema di una strada ad alta percorrenza che taglia in due Casalmaggiore e i paesi del circondario e che viene considerata ad alto rischio. Ci sono progetti pronti per la riqualificazione e la messa in sicurezza.