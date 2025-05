Pioggia e vento in arrivo sulla Lombardia: scatta da mezzanotte l’allerta arancione, monitorati fiumi e montagne per il rischio frane

Milano, 4 maggio 2025 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione – il livello moderato – per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 4 maggio. Prosegue inoltre l'allerta gialla per rischio temporali. Sono previsti piogge e temporali in città e a nord con accumuli significativi nella notte e per tutta la giornata di lunedì 5 maggio.

Dehors, ombrelloni e tavolini dovranno essere messi al riparo per il rischio di forte vento: l'invito arriva dalla Protezione civile regionale

Le regole da seguire

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsione meteo: cosa ci aspetta

Lo stop all’estate anticipata era stato del resto annunciato da giorni, dopo l’impennata delle temperature negli ultimi tre o quattro giorni. Un vero e proprio “assaggio” d’estate, che si interromperà già dal tardo pomeriggio con il sensibile calo delle temperature – comprese in media fra 19 e 24 gradi – e l’arrivo delle nuvole. Il rapido arrivo di aria più umida, con conseguenti piogge e temporali, si farà già sentire sulle zone di montagna questo pomeriggio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai sottopassi per il rischio di allagamento

Piogge e temporali

Con temporali anche intensi sulla Valtellina e sulle Prealpi. Piogge che arriveranno anche su Brianza e Milanese. Solo l’estremo lembo orientale della regione, ovvero la provincia di Mantova e in parte quella di Cremona saranno risparmiate. Lunedì tutta la regione sarà completamente coperta dalla perturbazione. Piogge intense su tutte le province, tranne alla mattina su Pavese, province di Lodi, Cremona e Mantova.

Martedì la situazione resta pressoché identica, con piogge continue da mattina a sera e temporali localizzati anche intensi. Mercoledì ombrelli ancora a portata di mano: insisterà ancora l’area di bassa pressione con tempo instabile, acquazzoni o temporali che inizieranno ad attenuarsi solo in corso di serata. Per il ritorno del sole, almeno parziale, bisognerà attendere la giornata di giovedì 8 maggio.