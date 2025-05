Schianti fotocopia a Codogno e Maleo

CODOGNO (Lodi)Ha imboccato la rotonda contromano e si è schiantato contro una moto che arrivava dalla parte opposta. Nella notte tra sabato e domenica, attorno all’una e mezza lungo viale Marconi alle porte di Codogno un diciottenne residente nella Bassa ha centrato in pieno con l’auto la moto guidata da un diciassettenne della zona. Ad avere la peggio il minorenne, soccorso dalla Croce Rossa di Codogno e dall’automedica del 118 e portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona con sospetta frattura di bacino e femore. Il diciottenne invece, dopo le prime cure sul posto, ha rifiutato il ricovero. Saranno i carabinieri del Radiomobile a ricostruire la dinamica dello schianto dopo aver effettuato i rilievi. Un’ora prima a Maleo sulla Provinciale 27 un altro incidente ha coinvolto auto e moto. I feriti, sempre un diciassettenne e una diciottenne. Sul posto un’ambulanza della Croce Casalese e una pattuglia dei carabinieri: il minorenne è stato portato all’ospedale di Cremona in condizioni non gravi.

Mario Borra