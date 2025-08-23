Anche gli chef piangono
Valentina Bertuccio D.
Anche gli chef piangono
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
LeoncavalloDelitto di GarlascoBimbo in fugaRissa tifosi autogrillSergio Corsano
Acquista il giornale
CronacaPaura a Casalpusterlengo: camion perde gas esplosivo ma l’allarme è rientrato
23 ago 2025
REDAZIONE LODI
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Paura a Casalpusterlengo: camion perde gas esplosivo ma l’allarme è rientrato

Paura a Casalpusterlengo: camion perde gas esplosivo ma l’allarme è rientrato

Transennata l’area di via curiel dove si è fermato un mezzo che perde gas naturale liquefatto. L’intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i serbatori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale

Per approfondire:

A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, è stata transennata un'ampia zona intorno a via Curiel dove si è fermato un camion che perde gas naturale liquefatto. Sul posto  il Nucleo Nbcr regionale da Milano per il rischio chimico. In strada, a controllare la situazione, la Polizia locale. L'intervento dei pompieri è stato delicato ma risolutivo: i rischi riguardavano la possibilità di incendio ed esplosione a causa dell’infiammabilità del Gnl ma anche ustioni da freddo a contatto con la pelle a causa della sua temperatura estremamente bassa del liquido che è di -162; gradi centigradi

L’operazione è terminata senza incidenti con la messa in sicurezza dei serbatoi a bordo del camion che sono stati portati in una zona protetta e dove è stata abbassata la pressione interna. L’allarme dunque è completamente rientrato e l'intervento è stato dichiarato concluso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata