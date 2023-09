Incidente a Castelnuovo, in Vespa si schianta contro un furgoncino: muore un 76enne di Crema

Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) – Schianto frontale tra uno scooter Vespa e un furgone, morto un 76enne. Tragedia, oggi pomeriggio verso le 15, lungo la provinciale 27, nel tratto tra il centro abitato di Castelnuovo Bocca d'Adda e il ponte sul fiume Po.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 76enne originario di Crema in sella alla sua due ruote, dopo aver affrontato una curva della strada che scorre lungo il tratto arginale, ha sbandato ed ha centrato in pieno un Nissan Vanette condotto da un 59enne piacentino. L'anziano è andato a sbattere violentemente contro il parabrezza del mezzo e sono risultati purtroppo vani i tentativi dei soccorritori di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118. Sotto choc e solo con alcune lievi ferite, invece, il 59enne è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Cremona. Il tratto di provinciale è rimasto bloccato al traffico per oltre due ore.