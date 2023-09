Incidente a Castione della Presolana, cade dalla moto e muore: la vittima è un 49enne di Barzana

Castione della Presolana (Bergamo), 2 settembre 2023 – Dramma sabato pomeriggio a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo: attorno alle 14.30 un uomo di 49 anni in sella alla sua moto è caduto ed è morto sul colpo. L'incidente in via Privata Glèr. I soccorsi del 118 - che ha inviato sul posto l'ambulanza e l'elicottero - si sono rivelati vani. L'uomo, di Barzana, stava salendo in moto verso il passo, quando è finito fuori strada. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Clusone