Incidente in A1 a Casalpusterlengo, fuori pericolo la mamma e il suo bimbo

L'incidente sulla A1 a Casalpusterlengo

Casalpusterlengo (Lodi), 6 marzo 2023 – E’ rimasta chiusa per due ore (dalle 21.30 alle 23.30), nel tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna, l’autostrada A1 Milano-Napoli. Colpa dell’ennesimo incidente avvenuto questa volta all’altezza del chilometro 33, nel quale sono rimaste ferite quattro persone.

Erano circa le 21.30 di ieri, domenica 5 marzo 2023, quando secondo la ricostruzione della Polizia Stradale due autovetture in direzione sud si sono scontrate nei pressi di un cantiere comunque segnalato.

In un secondo momento, si è verificato un tamponamento tra un’ambulanza e un’automedica sopraggiunte sul luogo per prestare i primi soccorsi. A seguito di questo secondo incidente, sei operatori sanitari sono rimasti leggermente feriti: solo uno, un medico contuso, è stato visitato al Pronto soccorso.

Il conducente di una delle due auto è stato trasportato in elisoccorso all’Humanitas di Rozzano, mentre altri due feriti, il bambino e la sua mamma, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ambulanze della Croce casalese, Croce rossa di Codogno e Croce bianca di Melegnano.

Secondo quanto emerso, la famiglia rimasta ferita viaggiava verso Milano e ha preso la deviazione di corsia, andando dall’altra parte e poi c’è stato lo scontro frontale. Le responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, per via dei mezzi che occupavano la carreggiata sud (uno ara appoggiato parzialmente al new jersey di cemento e l’altro in mezzo alla carreggiata, con detriti ovunque). Si registravano 3 km di coda in direzione di Bologna e 5 km di coda in direzione di Milano.