Incidente tra auto sull'A1 a Casalpusterlengo: quattro feriti, anche un bimbo di 6 anni

Incidnete sull'A1 a Casalpusterlengo

Casalpusterlengo (Lodi), 5 marzo 2023 – Schianto tra due auto, feriti gravi e autostrada chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

L'incidente è avvenuto nella prima serata del 5 marzo e inizialmente si registrava la chiusura della tratta A-1 Milano Napoli all'altezza del chilometro 22 più 300, sia in direzione Napoli che in direzione Milano. Successivamente il blocco è rimasto in direzione sud, lungo la carreggiata interessata dallo scontro.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui un bambino di 6 anni, un uomo di 51 anni e un 37enne. Tutti hanno riportato ferite ma, per fortuna, nessuno correrebbe pericolo di vita. Gli è stato assegnato il trasporto in ospedale in codice giallo.

La macchina dei soccorsi si è attivata in modo massiccio insieme ai tecnici di Autostrade per l’Italia e alla polizia stradale. Sono arrivati i vigili del fuoco e il soccorso sanitario, che ha inviato sul posto l’automedica, due eliambulanze in partenza da Como e da Brescia e tre ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca.