Il volo e lo schianto. Due centauri le vittime

Domenica con due tragedie per altrettanti centauri, nel Bresciano e nel Lodigiano. Giorgio Chieribicco, 55 anni, di Flero (Bs), è morto mentre guidava la moto precipitando in un burrone. È accaduto lungo la strada che congiunge il Passo del Maniva a quello del Baremone: un itinerario parzialmente sterrato, particolarmente amato da ciclisti e motociclisti perché offre panorami bellissimi su Val Trompia e Valle Sabbia. Patrizio Addattilo (nella foto), 64 anni, residente a Lodi, è invece rimasto vittima dell’impatto con un’auto che usciva da una colonna formatasi di prima mattina a Cornegliano Laudense. La macchina ha deviato a sinistra fuori dalla fila, come se volesse effettuare un’inversione, proprio mentre arrivava la rombante Bmw. Niente da fare per il motociclista.