Pavia, scontro fra tre auto in piazza Castello: coinvolta una volante della polizia

Pavia, 10 giugno 2025 – Tre auto coinvolte, tra cui una volante della polizia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta per i rilievi in piazza Castello, all'incrocio semaforico tra i viali Matteotti e XI febbraio.

Erano circa le 9.30 di oggi, martedì 10 giugno, quando sono scattate le richieste di soccorso per lo schianto, con l'invio di due ambulanze in codice giallo. In totale quattro le persone coinvolte: i due poliziotti, entrambi 29enni, a bordo dell'Alfa Tonale della Volante, e due donne di 55 e 67 anni, che erano alla guida delle altre due auto coinvolte, una Fiat 500 e una Opel.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave e le ambulanze della Croce Verde Pavese e dalla Croce Rossa hanno effettuato i trasporti in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, per conseguenze che si sono rivelate di lieve entità.

Per più di un'ora il tratto dell'incrocio, in corrispondenza dello spartitraffico centrale tra l'allea e i giardini con la statua di Garibaldi davanti al castello Visconteo, è rimasto bloccato al transito, per consentire prima i soccorsi sanitari e poi i rilievi, con qualche coda che si è formata soprattutto in viale Matteotti, nella carreggiata proveniente da piazza Petrarca, per la deviazione che impediva di svoltare a sinistra ma faceva proseguire dritto verso piazza Castello.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del duplice scontro fra le tre auto e le responsabilità dei conducenti. Deve essere verificato se la Volante avesse i dispositivi sonori e luminosi accesi e se può aver impegnato l'incrocio con il semaforo rosso, senza che le conducenti delle altre due auto coinvolte si rendessero conto dell'arrivo dell'auto della polizia in emergenza. Situazioni che si verificano purtroppo con una certa frequenza, specie in città agli incroci semaforici, dove per fortuna la velocità dei mezzi è comunque limitata.