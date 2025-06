Scarica i rifiuti abusivamente. Denunciato

Ha scaricato abusivamente un totale di tre quintali di rifiuti ingombranti, fra materassi e mobilio, in due diversi punti di San Giuliano: via Gorki e il cimitero di Civesio. Un "padroncino" di 47 anni, peruviano residente a Pioltello, ha aspettato il calar della notte per sversare dal suo furgone materiali che avrebbero invece dovuto essere portati in discarica. Un accorgimento, quello di confondersi col buio, che non è bastato per farla franca: l’uomo è stato individuato e denunciato dalla polizia locale. A incastrarlo sono stati i filmati delle telecamere di zona e le conseguenti indagini condotte dagli agenti, sotto la regia del comandante Fabio Allais. Proseguono così, non solo a San Giuliano, le azioni di contrasto agli inquinatori che trasformano i margini delle strade e le aree verdi in discariche.

Un fenomeno che, oltre a fare scempio di spicchi di territorio, rappresenta un costo aggiuntivo per i Comuni, chiamati a farsi carico degli interventi di pulizia. Telecamere, trappole fotografiche e l’analisi di eventuali documenti dimenticati tra i rifiuti sono gli strumenti coi quali si cerca d’individuare gli ecovandali, mettendoli di fronte alle loro responsabilità. A.Z.