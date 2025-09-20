Guardamiglio, incendio nel capannone di una cascina: distrutti attrezzi agricoli

Guardamiglio (Lodi), 20 settembre 2025 – Un furioso incendio ha devastato un capannone agricolo all'interno della cascina Traversi a Guardamiglio, mandando in fumo diversi attrezzi agricoli: il rogo è scoppiato alle 11.30 di questa mattina quando è scattato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Lodi e del distaccamento di Casalpusterlengo.

La struttura agricola, che si estende per 900 metri quadrati, è stata interessata per 200 metri quadrati e, oltre alla porzione di edificio andata distrutta, sono finiti in fumo due trattori agricoli Fendt 300 Vario, una lama livellatrice, due botti, una per lo spandimento dei liquami e una per il diserbante ed un essiccatore agricolo.

I pompieri hanno cercato di limitare al massimo i danni, contenendo il fronte del fuoco: hanno utilizzato due autobotti e pure un'autoscala per aggredire l'incendio dall'alto. Danneggiati anche alcuni pannelli fotovoltaici collocati sulla copertura dell’edificio. La struttura del capannone non risulta però compromessa sotto il profilo statico.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Guardamiglio. Terminate le operazioni di spegnimento, è stata effettuata la messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.