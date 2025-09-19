Guardamiglio, al via i lavori di riasfaltatura della strada per Valloria: tutte le informazioni

Guardamiglio, 19 settembre 2025 – Sono partiti i lavori di riasfaltatura della strada comunale di Guardamiglio che collega il paese alla frazione di Valloria. L’intervento interesserà il tratto più ammalorato, dall’incrocio con la strada per Somaglia fino a poco oltre la Cascina Valle, con chiusura al traffico, in orario lavorativo, da martedì 23 a venerdì 26 settembre 2025. La strada resterà comunque accessibile ai residenti, che potranno transitare a senso unico alternato.

"Abbiamo deciso di investire 185.000 euro per il rifacimento di una strada in pessime condizioni”, spiega il sindaco Giancarlo Rossetti. “Avremmo voluto realizzare una pista ciclabile accanto alla carreggiata, ma ciò avrebbe comportato la riduzione a una sola corsia e quindi abbiamo dovuto rinunciare. I ciclisti e i pedoni potranno percorrere in sicurezza l’argine del Po, mentre gli automobilisti saranno disincentivati a farlo”.

Oltre alla riasfaltatura, il progetto prevede l’installazione della segnaletica orizzontale e interventi sui dossi: la rampa di via Roma, di fronte alla caserma dei carabinieri, sarà “addolcita”, mentre in via Umberto Primo sarà posizionato un nuovo dosso in cemento a sostituzione di quello in plastica. “I dossi, se posizionati strategicamente, garantiscono maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti, e quelli in cemento riducono il rischio di danni agli edifici vicini”, conclude Rossetti.