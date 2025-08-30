Camper in fiamme a Chignolo Po: il rogo intacca la linea elettrica. E le abitazioni restano al buio

Chignolo Po (Pavia), 30 agosto 2025 - Le fiamme hanno coinvolto anche la linea elettrica, lasciando al buio alcune abitazioni per diverse ore. Erano circa le 22 di ieri, venerdì 29 agosto, quando i vigili del fuco del Comando provinciale di Lodi, con squadre dalla sede di Sant'Angelo Lodigiano, sono intervenuti in via Patrini, alla frazione Alberone di Chignolo Po, per l'incendio di un camper nel cortile di una cascina.

Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella. La causa del rogo, in base ai primi accertamenti, sarebbe accidentale: la scintilla sembrerebbe infatti essere stata provocata da un corto circuito elettrico. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due mezzi, un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa, coi quali stati impegnati per circoscrivere e domare le fiamme. L'incendio per fortuna non ha fatto danni strutturali alla vicina cascina, ma le fiamme sono purtroppo arrivate a interessare anche la linea elettrica che porta la corrente ad alcune abitazioni della zona, che sono quindi rimaste prive di elettricità.

Appena domato l'incendio e terminata anche la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, i tecnici dell'azienda elettrica si sono subito messi al lavoro per il ripristino della linea, con il disagio alle abitazioni coinvolte che è stato limitato al minor tempo possibile. Escluse responsabilità dolose, sono comunque ancora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e confermare la causa accidentale ipotizzata dai primi riscontri sul posto. Il camper risulterebbe infatti in disuso, un vecchio modello Mercedes non utilizzato da parecchio tempo, lasciato nel cortile del cascinale dove ha improvvisamente preso fuoco, andando completamente distrutto e provocando anche non pochi disagi nella zona coinvolta dal black out.