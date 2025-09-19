Lodi, cavallina in fuga dalla campagna finisce in mezzo alla città: Stela salvata e riconsegnata al proprietario

Lodi, 19 settembre 2025 – Cavalla fugge in città ma viene salvata dalla Polizia. Una scena insolita e inattesa ha sorpreso i residenti di Lodi nella notte tra il 18 e il 29 settembre 2025: una cavalla che, sola e spaesata, si aggirava per le strade cittadine, ha attirato l’attenzione dei passanti. Si trattava di Stella, femmina dal manto marrone, fuggita dalle campagne a causa dello scioglimento di un nodo che la legava al suo recinto. La sua avventura è iniziata a ridosso dell’alba e si è conclusa con un lieto fine, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Intorno alle cinque del mattino, infatti, alla sala operativa della Questura è arrivata la particolare segnalazione: un cavallo libero in via Secondo Cremonesi.

Il suo nome è Stella

Sul posto, le volanti hanno trovato Stella già in parte rasserenata da un passante, amante degli animali, che aveva dato l’allarme. Gli agenti hanno immediatamente contattato il servizio veterinario dell’Ats, ma nell’attesa hanno valutato i rischi: l’animale, se spaventato, avrebbe potuto costituire un pericolo per sé stessa e per chi transitava in zona.

L’intervento di un allevatore

Per questo hanno scelto la via più rapida e sicura, chiamando in aiuto un allevatore del territorio, noto anche come ristoratore, che non ha esitato a mettersi a disposizione. Giunto sul posto, l’uomo ha preso in consegna Stella e, con la scorta dei poliziotti, l’ha condotta nel suo allevamento.

Il ritorno dal padrone

Poco dopo, gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario, il pastore Filippo Domenico, che ha raccontato di aver perso la cavalla durante la notte e di essere in grande apprensione. Raggiunto l’allevamento, l’uomo ha potuto riabbracciare la sua “amica” e compagna di lavoro. Visibilmente commosso, ha ringraziato più volte i poliziotti per l’aiuto ricevuto. La vicenda si è conclusa con una fotografia ricordo, che ritrae Stella accanto al suo padrone, testimonianza concreta del motto che guida la Polizia di Stato: “Esserci sempre”.