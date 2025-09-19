Secugnago, incidente sulla Via Emilia: auto finisce nel fossato, tre feriti

Secugnago (Lodi), 19 settembre 2025 – Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi venerdì 19 settembre, lungo la Strada Statale 9 “Emilia”, nel territorio comunale di Secugnago.

Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. L’impatto è stato violento e uno dei veicoli è finito nel fossato che costeggia la carreggiata. L'allerta è scattata sulla strada sp143. Tre le persone coinvolte: un ragazzo di 21 anni, una coetanea e un uomo di 56 anni. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza di base della Croce Casalese, una della Croce Rossa di Lodi, un’ambulanza AAT di Pavia e un mezzo del soccorso avanzato. Intervenuto anche l’elisoccorso da Milano, con un paziente trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

La seconda vettura coinvolta nello schianto

Sono anche arrivate le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autogrù. I pompieri hanno estratto una persona rimasta intrappolata nel veicolo caduto nel fossato, mentre gli altri due feriti erano già affidati ai sanitari. Terminate le operazioni, i vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo incidentato con l’autogrù e messo in sicurezza la strada.

La Polizia Stradale di Lodi intanto ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Nonostante la violenza dell'impatto e la carambola della vettura nella scarpata, fortunatamente nessuno dei feriti corre pericolo di vita.