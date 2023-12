Graffignana, accoltellato al collo la notte di Natale: grave 25enne

Graffignana (Lodi), 25 dicembre 2023 – Disteso a terra con una coltellata al collo. Come a Brescia, una notte di Natale insanguinata anche quella di Graffignana dove un giovane è stato soccorso per una profonda ferita da arma da taglio e si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Intanto sono partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Lodi allertati attorno alle 3.30 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 dicembre 2023. Il ragazzo si trovava per strada, all’angolo di viale Milano. Era a terra, nel sangue. Per fortuna alcuni passanti si sono accorti di lui e hanno dato l’allarme. Sul posto sono quindi arrivati gli operatori del soccorso sanitario e i militari. Il ferito è stato medicato e trasferito d’urgenza, con l’elisoccorso, al policlinico San Matteo di Pavia. Sono stati allertati l’elisoccorso in partenza da Como, l’automedica, l’auto infermieristica e tre ambulanze della Croce rossa, Croce Verde e Croce bianca. Il ferito è un 25enne di origine straniera. Al momento non si sa chi e perché lo abbia aggredito. Le forze dell’ordine stanno quindi cercando di fare luce sulla vicenda. La notizia, trapelata il giorno di Natale, ha scosso il paese.