Sesto San Giovanni, colpito con due coltellate in via Milano dopo una lite

Sesto San Giovanni (Milano), 25 dicembre 2023 – Per polizia e soccorritori non è certo stata una vigilia di Natale tranquilla, tanto a Brescia, quanto a Lodi e Sesto San Giovanni, dove si sono registrate aggressioni dall’esito anche tragico.

Per fortuna non è in pericolo di vita l’egiziano 43enne colpito da due coltellate, a una spalla e a una gamba, da due persone con cui aveva avuto una lite a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Marconi.

Il nordafricano è stato in prima battuta soccorso dagli agenti della Polizia locale che hanno fatto intervenire un'ambulanza. È ora in ospedale ma non è in pericolo di vita. Risalire agli autori è compito degli agenti della Questura di Milano