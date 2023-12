Omicidio a Brescia, uomo accoltellato in un parcheggio la notte di Natale

Brescia, 25 dicembre 2023 - Omicidio nella notte di Natale a Brescia. Un uomo è stato accoltellato a morte in un parcheggio pubblico in via Milano, alla periferia della città. La vittima, 47 anni, sarebbe di origine indiana. Il corpo è stato trovato ieri notte intorno alle 21, con diverse ferite di arma da taglio sul corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Brescia, cui sono affidate le indagini. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima si trovava in un parcheggio tra via Milano e via Manara, poco distante dal parco Benson, quando è stato avvicinato da due uomini in auto.

L'uomo è deceduto per le ferite riportate nell'aggressione, in cui sarebbero coinvolte più persone. In due lo avrebbero accoltellato a morte, quindi sarebbero risaliti su un'auto di colore scuro con la quale sono fuggiti in direzione della tangenziale, facendo perdere le loro tracce. I militari del nucleo investigativo dell'Arma e la procura bresciana indagano per omicidio per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Ma resta da capire anche il movente e il contesto in cui è maturato il delitto. In particolare se si sia trattato di un agguato o una spedizione punitiva e se la reale intenzione fosse di uccidere o semplicemente intimidire la vittima. Elementi utili per le indagini potrebbero arrivare dalle riprese delle telecamere della zona.