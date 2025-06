Rubano profumi per 170 euro. Due minori nei guai

Razzia di profumi in un supermercato di Camerlata ma l’incursione si è conclusa in Questura, dove gli agenti hanno denunciato a piede libero due minorenni per furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi. L’intervento della pattuglia alle 19.30 di giovedì, quando è stato segnalato il furto commesso dai due giovani, poi fermati oltre le casse con merce non pagata per quasi 170 euro. I due ragazzi sono stati identificati in un diciassettenne tunisino residente a Como, con precedenti di polizia, e un sedicenne italiano di origini nordafricane, residente a Como e incensurato. Quest’ultimo è stato denunciato pure per il possesso illegale del coltello nello zaino. Il vigilante ha notato i ragazzi aggirarsi tra le corsie del reparto profumeria, mettere i prodotti nello zaino, oltrepassare le casse pagando solo un sacchetto di patatine.

Pa.Pi.