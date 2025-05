Blocca i ladri al supermercato. Aggredita a pugni e sputi

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Sputi e pugni alla responsabile del supermercato Aldi di Casalpusterlengo che cercava di impedire ad un gruppo di persone di uscire dal punto vendita senza pagare la merce. Il gravissimo episodio è avvenuto lunedì attorno alle 20, a pochi minuti dalla chiusura: due uomini e due donne erano in mezzo ai corridoi e stavano riempiendo i carrelli della spesa quando, ad un certo punto, un’addetta del supermercato si è accorta che il gruppetto stava nascondendo diversa merce in qualche borsa. I quattro si sono diretti, quindi, verso le casse e sarebbero passati senza pagare nulla se la responsabile del punto vendita non si fosse messa di mezzo impedendo loro di portarsi via il carrello pieno.

Quando però la dipendente del super si è rivolta alla donna che stava uscendo chiedendole di far vedere cosa nascondesse nella borsa, la reazione è stata violenta: la finta cliente ha sputato in faccia alla responsabile e poi l’ha presa letteralmente a pugni sul volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’addetta ferita si è recata all’ospedale da dove è uscita con sette giorni di prognosi. M.B.