Incursione notturna nel market. Banda all’assalto del bancomat. Suona l’allarme, il colpo fallisce

BRONI (Pavia)Anche il secondo tentativo è fallito come il precedente. Proprio come era già successo alle 2 di notte di giovedì Primo maggio, ancora nella notte tra martedì e ieri, verso le 2.30, ignoti hanno cercato di forzare lo sportello automatico della Banca di Piacenza presente nel corridoio d’accesso al supermercato Esselunga di Broni. Gli ignoti malviventi si sono introdotti nel superstore in via Quartiere Piave, lungo la Statale 10 “Padana Inferiore“, forzando una porta sul retro. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso tre persone, incappucciate, vestite di nero e con guanti, arrivare a piedi dal lato della ferrovia. L’effrazione alla porta ha fatto subito scattare il sistema d’allarme, ma si sono ugualmente diretti verso il loro obiettivo, il bancomat, cercando di scardinarlo ma senza riuscirsci.

E come già 26 giorni prima sono fuggiti a mani vuote, scappando sempre a piedi verso la ferrovia. Non si esclude che avessero lasciato un mezzo fuori dalla portata delle telecamere. In ogni caso sono riusciti a far perdere le proprie tracce prima che potessero arrivare sul posto dei carabinieri, che hanno poi effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. Al momento può essere solo un sospetto che si tratti degli stessi malviventi, che dopo il primo colpo fallito siano tornati per tentare nuovamente lo stesso furto, con le medesime modalità. Potrebbe invece essere un’altra banda di ladri, che ha trovato le stesse difficoltà già incontrate anche da chi li aveva preceduti quasi quattro settimane prima, arrivando allo stesso fallimento della fuga senza bottino.