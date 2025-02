Furti a segno in negozio abitazioni e ospedale

Furto nell’ospedale di Casalpusterlengo: domenica, ignoti hanno scassinato un distributore del caffè al terzo piano del nosocomio, puntando dritti alla cassettina contenente soprattutto monete. Il colpo sarebbe avvenuto nella mattinata e nel pomeriggio un tecnico del servizio antincendio si è accorto di quanto era avvenuto: sul posto sono arrivati i carabinieri per il sopralluogo. Telecamere nei paraggi del blitz non ve ne sono e dunque resta complicato cercare di risalire al responsabile. Nel week end non si sono fermati i furti anche in altre tipologie di contesti, come per esempio le abitazioni tornate prepotentemente nel mirino. A Somaglia, per esempio, colpo a segno in un’abitazione di via Cavazzi dove sono spariti soldi e preziosi mentre i ladri hanno purtroppo raggiunto l’obiettivo pure a Maleo in via Corazza. Sempre durante il fine settimana, blitz in un negozio di via Pallavicino a Codogno, sotto i portici della palazzina appena dopo la svolta per via Ugo Bassi. Ignoti, nella pausa pranzo, hanno trafugato i soldi contenuti nel registratore di cassa. M.B.