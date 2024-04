Frecciarossa deragliato a Livraga, danni per oltre 10 milioni di euro. I primi testimoni al processo Il dato è emerso nell’aula del Tribunale: la stima economica comprende sia i danni al convoglio spezzato in due tronconi, sia quelli riportati da oltre 400 metri dell'infrastruttura ferroviaria, che rimase chiusa per le riparazioni per quasi un mese