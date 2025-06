Al via una rassegna dedicata alla fisarmonica

Con la rassegna “Accordi in Piazza - La fisarmonica internazionale protagonista”, inserita nel più ampio cartellone di “Lodi al Sole” sono attesi nel capoluogo artisti di fama internazionale. "La fisarmonica è uno strumento giovane, in grado di mostrare aspetti musicali che vanno oltre il tango e la canzone tradizional-popolare italiana", spiega Massimo Tagliata, direttore artistico della rassegna.

Previsti quattro appuntamenti in quattro diverse location suggestive. Si comincia il 21 giugno alle 21.30, in piazza San Lorenzo: si esibiranno in un programma originale che mixerà generi diversi Atos Bassissi e il Massimo Tagliata Quartet. Seguirà il 4 luglio un concerto del polistrumentista Valerio Chiovarelli, alla Maddalena. Spazio ai giovani invece venerdì 11 luglio in piazza Broletto con l’emergente umbro Federico Gili. La rassegna chiuderà il 19 luglio nel Chiostro San Cristoforo col concerto del Massimo Tagliata Trio.

L.R.C.