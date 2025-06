Agrivoltaico, osservazioni a Roma. La Giunta scrive al ministero:: "Rovinerebbe per sempre la zona"

È proseguito per circa due ore il Consiglio comunale di Mulazzano di mercoledì sera, tanto atteso dalla cittadinanza, dai numerosi membri del Comitato “Tutela identità del territorio e del paesaggio“ e dalla lista di minoranza Mulazzano Civica. Proprio quest’ultima aveva infatti presentato due interrogazioni rivolte alla Giunta di Michael Gola sull’istanza presentata il 17 dicembre scorso al ministero dell’Ambiente dalla società svizzera Sette srl per la realizzazione di un parco agrivoltaico in un’area da oltre un milione di metri quadri nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d’Alberi e Zelo Buon Persico. Al centro delle interrogazioni, le "motivazioni per le quali, l’amministrazione comunale, a fronte delle comunicazioni ricevute dal ministero non ha dato alcuna informazione alla cittadinanza, alle parti politiche e sociali del territorio del procedimento attivo", le ragioni che hanno portato l’amministrazione "a non presentare alcuna osservazione, nei termini previsti, su un progetto di tale rilevanza per la comunità" e sulle cause del "malfunzionamento dell’albo pretorio on line" che aveva portato ad una "mancata/ritardata pubblicazione di delibere di Giunta e di Consiglio risalenti a dicembre 2024".

Sarebbe stato proprio questo malfunzionamento a ritardare la pubblicazione sull’albo della presentazione del progetto. Nel merito la maggioranza ha ribadito di avere inviato al ministero un’osservazione composta da due parti: una sezione che raccoglie le e-mail ricevute dai cittadini e un’ulteriore osservazione, presentata da tutta la maggioranza e firmata dal sindaco, in cui portiamo all’attenzione del Ministero un dato oggettivo: la minaccia di una deturpazione irreversibile del paesaggio rurale tradizionale. "Abbiamo inoltre avviato un tavolo tecnico con la Regione e siamo in costante contatto col ministero tramite l’assessore regionale competente" hanno ribadito. La lista Mulazzano Civica, in Aula, ha inoltre chiesto quante fossero le osservazioni presentate dai cittadini. "Hanno risposto otto – ribadisce l’ex primo cittadino Silvia Giudici (nella foto) –. Ben altri numeri rispetto a quelli del Comitato, che la Giunta non ha praticamente mai citato o ringraziato. La risposta all’interrogazione, tuttavia, non giustifica le gravi omissioni compiute dall’amministrazione".

Luca Raimondi Cominesi