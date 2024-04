Fombio, bruciano balle di rifiuti: la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Fombio (Lodi), 20 aprile 2024 – Allarme a Fombio per l’incendio di balle di materiale da riciclaggio. Il rogo si è sviluppato, per cause da accertare, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, allarmando non solo Fombio, ma anche i paesi vicini.

La fitta nube di fumo nero prodotta dalle fiamme, alte e minacciose, all’interno di un’azienda, è stata infatti subito notata persino in zona Brembio, Borghetto Lodigiano e Sant’Angelo Lodigiano. Le volute scure erano visibili a decine di chilometri di distanza.

Scattato l’allarme, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha attivato mezzi da Lodi e dai distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Il personale si è messo al lavoro indossando auto-protettori e aggredendo le fiamme da più parti. Tutto per scongiurarne la propagazione alle strutture vicine. Alle 18.35 l’incendio è nel pieno del suo vigore e i mezzi sono da poco arrivati sul posto. Le operazioni sembrano destinate a durare a lungo. Al momento non sia se ci siano persone intossicate. Sul posto, probabilmente, arriveranno anche i tecnici dell’Arpa e dell’Ats, per verificare le possibili ripercussioni sulle condizioni dell’aria.