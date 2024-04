Urgnano (Bergamo) – Una decina di autobotti dei vigili del fuoco sono al lavoro a Urgnano, in via Don Guanella, per cercare di domare un grosso incendio in una cascina e di mettere in salvo gli animali.

Una colonna di denso fumo grigio altissima e visibile da tutta la pianura bergamasca si è alzata stasera dalle campagne di Urgnano. Nell'incendio è bruciato anche un trattore. Ancora non si conosce l'entità del danno, che sarebbe comunque ingente.

Notizia in aggiornamento